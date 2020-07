D’un coup de baguette magique, le jackpot de de l’EuroMillions a plus que doublé en trois jours pour s’établir à 135 millions de francs. Un montant qu’il est possible de gagner ce soir en validant ses bulletins jusqu’à 19h30 sur le site en ligne www.loro.ch ou dans l’un des 2'450 points de vente de la Loterie Romande.

La chance, n’oublions pas, ne sourit pas qu’aux autres. Le 2 octobre 2018, le joueur qui avait coché les cinq bons numéros et les deux étoiles remportait 183,9 millions de francs, un nouveau record du plus gros gain jamais réalisé sur sol helvétique. Et cela depuis la création du jeu en 2004.

Dans les points de vente, on se réjouit. «Toute proportion gardée, c’est la ruée, confie tout sourire Loris Sutter, gérant du kiosque Les Tattes d’Oie à Nyon. Je découvre des clients qui n’ont encore jamais joué. Quant aux habituels, ils misent un peu plus.» Le kiosque Les Tattes d’Oie, aussi snack et restaurant, est situé pourtant à une dizaine de petits kilomètres de Divonne-les-bains. «Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les jeux d’argent qui dispense les gagnants de verser au fisc les 35% du premier million, ajoute le kiosquier, j’ai récupéré de nombreux clients qui avaient l’habitude de jouer sur sol français où les jeux d’argent ne sont pas taxés.»

Vivre autrement

Mais que faire avec tant d’argent? Un jet privé coûte entre 3 et 40 millions de francs selon la taille de l’appareil et son rayon d’action. Une fois le prix de l’avion déduit, il reste encore suffisamment de sous pour louer la suite impériale du Ritz pendant plusieurs années. Quant à l’île de rêve, idéale pour se ressourcer, des petits paradis dans les Caraïbes sont déjà sur catalogue entre six et dix millions de francs.

Et n’oubliez pas, que seul ceux qui ne jouent pas sont assurés de ne pas gagner.