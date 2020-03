Actuellement, plus de 750'000 personnes en Suisse sont au chômage partiel, soit 15% de la population active, a annoncé samedi devant la presse la directrice du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Au Tessin, 39% de la population active est concernée par les heures de travail réduites.

Dans certains cantons, le taux est de 20% ou plus. «C'est énorme. Jamais on a vu ça en Suisse», a-t-elle commenté. Les secteurs de la gastronomie et de l'hôtellerie, la culture, les transports et le commerce sont les plus concernés.

En deux semaines, 13'500 personnes supplémentaires se sont retrouvées au chômage. Le taux a augmenté de 0,3 point de pourcentage.

Concernant les crédits d'urgence, 15'900 accords ont été conclus jusqu'à vendredi soir, soit un «véritable assaut». Le Conseil fédéral a mis à disposition 14 milliards de francs pour les personnes au chômage ou au chômage partiel. Ce fonds ne connaît pas de problèmes de liquidités.

Matériel de secours

Sur le front des blocages de matériel de secours par d'autres pays, la situation s'est détendue, a assuré la directrice du Seco. Il n'y a ainsi plus de problèmes avec l'Allemagne et le matériel sera livré sous peu.

Avec la France et l'Italie, des solutions partielles ont été trouvées. Les masques bloqués par la France ont été en partie libérés. «Nous avons des contacts au plus haut niveau afin qu'il n'y ait plus de blocages», a souligné Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

D'autres problèmes ont toutefois surgi, comme des formalités de douane et surtout des difficultés de transport et de production, dans le monde entier. Les entreprises doivent s'organiser autrement, par exemple en recourant davantage aux avions de frêt. (ats/nxp)