Une nouvelle affaire de notes de frais est en passe d'ébranler l'Université de Saint-Gall. Les vérifications effectuées entre avril et septembre derniers ont révélé l'existence d'honoraires suspects de 160'000 francs sur cinq ans.

Cet «unique cas douteux», constaté dans le cadre de la révision extraordinaire menée ces derniers mois au sein de tous les instituts de la haute école, nécessite davantage de clarifications, indique le Département cantonal de l'éducation et l'Université. Les personnes concernées ont jusqu'au 9 décembre pour justifier ces honoraires en toute transparence, a annoncé mercredi aux médias le ministre saint-gallois Stefan Kölliker.

Pas d'autre cas suspect

Ce n'est qu'ensuite que le Conseil de l'Université décidera si des poursuites judiciaires doivent être lancées ou non. Les honoraires en question, d'un montant total de 160'000 francs, ont été pris en charge par l'Université, alors qu'ils étaient apparemment pris en charge par des tiers. Les autorités n'ont pas donné davantage de précisions en raison des vérifications en cours.

Hormis ce cas, les vérifications généralisées au sein de l'alma mater saint-galloise n'ont révélé aucun cas supplémentaire d'irrégularités «fondamentales et systématiques» en matière de notes de frais et d'activités annexes. Le gouvernement saint-gallois et l'Université se réjouissent de ce «changement de culture».

Scandale début 2018

Au printemps 2018, une affaire d'abus de notes de frais avait éclaté au grand jour au sein de l'Institut d'économie financière, de droit financier et de droit économique de l'Université de Saint-Gall. Le directeur de l'institut a été relevé de ses fonctions. La haute école a porté plainte contre lui et le principal intéressé a démissionné pour la fin janvier 2020.

D'autres professeurs du même institut avaient été mis sous enquête administrative. L'un d'entre eux a reçu un blâme.

L'autodiscipline s'installe

Suite à ces scandales, le gouvernement saint-gallois et le rectorat de l'Université avaient ordonné une inspection généralisée des notes de frais, honoraires, activités annexes et des transactions réalisées entre les instituts et leurs partenaires. Dans certains cas, l'inspection a été étendue aux années précédentes.

Parmi les mesures prises par l'Université, le règlement touchant aux notes de frais a été durci et précisé, notamment en matière de frais d'hôtel et d'honoraires de conférence. Cette mesure a permis de mettre en place «une certaine autodiscipline», observe la haute école. (ats/nxp)