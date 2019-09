Le calendrier ne distribue pas les vendredi 13 à la pelle. Certaines années, il n’y en a qu’un seul et 2019 en compte deux: aujourd’hui et le 13 décembre. C’est dire s’il faut profiter de ce jour de chance particulier. «Je m’attends à une plus grande participation aux jeux de la Loterie Romande, souligne Salim Ceylan qui gère le kiosque «Tahuna» à Corcelles-Cormondrèche (NE). Notamment à l’Euro Millions, puisqu’il y a un tirage de 178 millions ce vendredi. Mais tous les autres jeux sont concernés, et les billets à gratter, je le sais par expérience, seront aussi demandés.» Quant aux joueurs qui ont l’habitude de cocher à l’avance, ils attendront cette fois patiemment la date symbolique pour déposer leur bulletin, a encore ajouté en substance le kiosquier.

Pourtant, rien de prédisposait le vendredi 13 à se parer d’augures favorables. Pendant des siècles, les paraskevidékatriaphobes - le nom des allergiques au vendredi 13 - ont tenu le haut du pavé. Baudelaire, dans «L’Examen de minuit», un poème du recueil «Les Fleurs du mal», parle d’une «date fatidique». Napoléon, Henri Ford et, plus près de nous, Stephen King ont partagé la même phobie dont l’origine est multiple. Citons les Évangiles qui révèlent que le Christ et ses douze apôtres ont pris un vendredi leur dernier repas. Plus au nord, le dieu scandinave Baldr fut tué accidentellement lors du banquet d’Odin qui rassembla 13 convives. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers a été arrêté le vendredi 13 octobre 1307 avant de finir sur le bûcher.

De néfaste en faste

Mais quelle baguette magique a transformé ce jour de malheur en date si bénéfique? C’est «la transmutation du sens du vendredi 13, de néfaste en faste, grâce à ce qu'on appelle des rites d'inversion », a expliqué Dominique Desjeux, professeur d'anthropologie sociale à l'université Paris-Descartes. En clair, à force d’être considéré comme une date de malheur, le vendredi 13 s’est métamorphosé au fil du temps en son contraire, un jour de chance. Aujourd’hui, la connotation bénéfique l’emporte nettement. Quoi qu’il en soit, les vendredi 13 ne laissent pas grand monde indifférent. Alors, si vous croyez à ce jour de chance, tentez-la!

Victor Fingal