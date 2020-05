Quelqu’un s’en prend-il aux chats à Vétroz? En tout cas 18 matous ont mystérieusement disparu dans la localité valaisanne depuis 2018, relate «Le Nouvelliste». Et aucun corps n’a jamais été retrouvé.

Deux habitantes ont décidé de déposer plainte contre X auprès du Ministère public. L’une d’elles, Carine Sewer, était propriétaire d’un chat nommé Pesto, qui n’a plus donné signe de vie depuis janvier dernier.

Police informée

«Je pense qu’il y a un tueur de chats dans la région», explique-t-elle à Rhône FM. «Une dame a aperçu un homme mettre des chats dans un sac dans les alentours de Conthey. Elle en a immédiatement informé la police de Vétroz le mardi 5 mai 2020».

Plusieurs propriétaires de chats se sont désormais réunis pour partager des information et «mener l’enquête». L’espoir de retrouver leur matou est mince mais ils veulent que «ça s’arrête».

Attentif à tout agissement suspect

Pour l’instant il n’existe cependant aucune certitude sur la cause des disparitions.. Mais les autorités sont au courant de la situation et assurent être vigilantes. «Nous avons demandé à notre force de police, à notre garde champêtre, à notre assistant de sécurité publique et à notre agent communal, de prêter attention lors des patrouilles. Etre attentif à tout agissement suspect», note sur Rhône FM Fabien Papilloud, le municipal en charge de la sécurité publique. «Un homme qui embarquerait des chats, il faut le signaler immédiatement.»

Les propriétaires concernés sont encouragés à déposer une plainte, précise encore «Le Nouvelliste».

