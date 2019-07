«Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil...»: pour les sept conseillers fédéraux, ces paroles résonnent comme une journée intense de travail, discours de 1er Août oblige. Ils seront présents dans tout le pays, dès la veille de la Fête nationale.

Le président de la Confédération Ueli Maurer sera présent le 31 juillet à Herzogenbuchsee (BE), selon le portail en ligne de la Confédération. Il se rendra le 1er août à la Fête des vignerons à Vevey (VD) puis retournera dans sa commune d'origine Hinwil (ZH) pour s'adresser à ses concitoyens.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis prendra la parole la veille de la fête nationale à Krauchtal (BE). Il enchaînera le lendemain par un brunch sur l'alpage du Pâquier à L'Etivaz (VD), avant de terminer le soir par une apparition à la fête nationale à Chiasso, dans son Tessin natal.

Sommaruga à Gruyère

La ministre de l'Environnement et des Transports, Simonetta Sommaruga, prendra la parole à Gruyère (FR) le 1er août. Elle se rendra dans l'après-midi dans le Parc régional Gruyère - Pays d'en Haut.

Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, sera lui au four et au moulin. Le 31, il profitera de la balade oenologique dans le vignoble de Bursins - Begnins - Changins, sa région d'origine, avec des journalistes. Il passera ensuite la soirée à Gletterens (FR). Le 1er août, il tiendra pas moins de trois discours à la suite au Weissenstein (SO), à Rueyres (VD) et à Etoy (VD).

Alain Berset à Yverdon

Le ministre de l'Intérieur Alain Berset prononcera le discours du 1er Août à Yverdon-les-Bains (VD), tandis que la conseillère fédérale en charge de la Défense, Viola Amherd, s'exprimera devant ses concitoyens de son village natal, Münster (VS).

La ministre de la Justice Karin Keller-Sutter prononcera elle le 31 juillet un discours à Rorschach (SG), le pays d'origine de la St-Galloise. Le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr participera à la fête du 1er Août à Lucerne. (ats/nxp)