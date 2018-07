Célébrée traditionnellement le 31 juillet dans la cité bilingue, pour être suivie d’une grasse matinée, la fête nationale fera moins de bruit cette année sur le lac de Bienne. Une réduction de décibels obtenue par l’écologiste Urs Scheuss, soucieux du bien-être animal.

Le fameux pyrotechnicien lucernois Toni Bussmann mettra une sourdine à la 23e Fête du lac de Bienne, laquelle conserve toutefois son appellation de «Big Bang»! «Les coups de semonce marquant le début et la fin du programme sont supprimés», indique le président du comité d’organisation Oliver von Allmen, qui dirige Tourisme Bienne Seeland.

«Ces coups de tonnerre étaient assourdissants, surtout avec l’écho côté montagne», reconnaît Oliver von Allmen. Entre les boums de début et de fin, limiter les décibels en maintenant la hauteur et l’amplitude des feux, c’était mission impossible. «Vu le périmètre à illuminer, on n’y coupe pas. Plus c’est grand, plus ça explose!» indique Oliver von Allmen.

Il faut une explosion pour propulser des étoiles à 150 mètres de hauteur, ce qui déclenche une détonation. Mais, sur fond musical, l’artificier lucernois a introduit dans sa scénographie un bouquet plus feutré, parmi cinq scènes.

Valeur de test

Pour les 70 000 spectateurs attendus autour de lac, surtout sur la pelouse des Prés-de-la-Rive, les feux d’artifice 2018 auront valeur de test, entre 22 h 30 et 23 h, après une démonstration de voltige aérienne. «Si je reçois un millier de textos réprobateurs le 1er août, nous ferons machine arrière», promet l’organisateur.

Diminuer le stress des animaux domestiques et sauvages, c’est le but visé par l’intervention parlementaire de l’écologiste Urs Scheuss. Sa proposition de diminuer le vacarme pyrotechnique des fusées tirées sur le lac a été comprise par le Conseil municipal, mais Oliver von Allmen a anticipé la discussion prévue. «C’est un pas dans la bonne direction, bravo!» complimente Urs Scheuss.

La revendication des Verts biennois repose sur une étude de 2015 réalisée sur le lac de Constance et publiée dans la revue «Der ornithologische Beobachter»: on y apprend qu’un feu d’artifice de huit minutes a chassé 95% des oiseaux qui se trouvaient dans la baie proche de l’île de Mainau (D). Ailleurs, des caméras infrarouges ont montré des canards s’envoler au loin en pleine mue.

Pour les Verts, il s’agira d’évaluer l’impact positif de la réduction sonore. Une tâche délicate. «Nous retournerons sur place le lendemain pour observer les oiseaux, mais nous demanderons aussi à la police de nous communiquer ses observations», explique Urs Scheuss, qui ne possède pas d’animaux domestiques.

Jamais un oiseau mort

Chez BirdLife, le coordinateur romand François Turrian sait combien les détonations provoquent une grande panique en éloignant les mères de leurs poussins. Mais il y a un reproche qu’Olivier von Allmen juge insensé: «On n’a jamais retrouvé un oiseau mort après le feu d’artifice.»

Le garde-faune biennois n’a pas constaté une hausse de la mortalité, mais François Turrian n’exclut pas des collisions mortelles dans la panique générale. Et si les nuisances sonores sont une chose, les particules fines en sont une autre. (Le Matin)