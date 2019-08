Smartphones, réseaux sociaux, mobilité professionnelle, vacances, horizons culturels, vêtements ou nourriture... Plus que jamais, le patriote est aujourd'hui un citoyen du monde dans sa vie de tous les jours. Même les Helvètes aux cœurs purs doivent l’admettre, au-delà du discours, nous sommes fondus dans le monde et pris dans sa toile. Il n'y en a point comme nous, sauf qu'il y en a partout...

Degrés identitaires

En réponse à la mondialisation, le sentiment d’appartenance est de plus en plus abstrait et de plus en plus fort. Comme pour le climat, on vit une période de réchauffement patriotique. Y aurait-il une corrélation entre les deux ? La température augmente chaque année de quelques degrés identitaires. Les relevés aux quatre coins du globe (sic) montrent qu'il n'a jamais fait aussi chaud depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Susceptibilité en hausse

Il se produit un effet d'enchaînement. Plus on est patriote, plus les autres le sont aussi. Américains contre le reste du monde, Russes contre le reste du monde. Brésiliens, Italiens, Chinois, Polonais, Hongrois et Anglais contre le reste du monde. Il existe aujourd'hui une Internationale des nationalismes. Ce réchauffement n'est pas sans danger. L'Histoire montre combien elle peut attiser les susceptibilités et semble devoir s'accomplir jusqu'à sa fin ultime: celle d'en découdre avec un ennemi.

Un drapeau carré

Petite et bricolée de peuples, la Suisse n'a pas la même histoire belliqueuse. Dans le concert des patriotismes planétaires, elle demeure un pacifique nain de jardin, mais qui n'échappe pas à la fièvre. On ne baisse pas la culotte en cuir de Guillaume Tell sans risquer gros... Il suffit de voir les réactions lorsqu'untel propose de changer les paroles de l'Hymne national ou d'afficher un drapeau suisse rectangulaire. Le nôtre est carré, comme les idées qui délimitent le bon sens commun.

Génie helvétique

Vive le 1er août donc, bonne Fête nationale à toutes et tous! En chantant le Cantique la main sur le cœur ou en jouant au jass avec des rois barbus, des reines frisées et des valets moustachus. N'oubliez surtout pas de boire de l'eau entre deux bières, car les canicules identitaires peuvent aussi vous déshydrater gravement les neurones, la matière première du génie helvétique.