En avait-il envie? Pouvait-il refuser? Adulé autant qu'il est détesté à Bienne, depuis qu'il a installé sa Robert Walser-Sculpture devant la gare avec une subvention municipale, l'artiste contemporain de renommée internationale était invité par les autorités municipales à prononcer le discours du 1er août. Chose faite mercredi soir.

Une heure avant son allocution, Thomas Hirschhorn expliquait sur le village artistique en palettes posé devant la gare l'absence de Malick, pochtron poétique associé au projet. Mardi soir, Malick avait été hospitalisé suite à une crise d'épilepsie.

Malick sous sédatifs

«Malick est à l'hôpital, sous sédatifs», a expliqué l'artiste devant son public, mercredi à 16 heures. Pour Thomas Hirschhorn, son orateur quotidien incarnait sa démarche participative: «Ses interventions n'étaient pas toujours faciles à comprendre et à organiser, mais il était pleinement impliqué», a déclaré l'artiste, en espérant son retour.

Ne pas exclure «ces gens-là» dans l'espace public, voilà toute la démarche de Thomas Hirschhorn. L'artiste bernois résident à Paris l'a expliqué à une autre frange de la population, dans son discours officiel, improvisé mais rôdé.

À deux reprises, dans le pavillon du parc municipal, l'orateur a voulu monter à la tribune, alors qu'une fanfare de quartier avait encore un morceau à jouer.

Fusée du 1er août

«Pourquoi m'a-t-on invité?», s'est demandé Thomas Hirschhorn. Réponse du maire socialiste Erich Fehr: «Quand on a un artiste qui travaille autant avec les gens , il faut lui donner la parole».

Précaution oratoire du maire avant le discours de l'artiste controversé, présent 86 jours à Bienne: «On peut l'entendre ou ne pas l'entendre». L'artiste s'est présenté comme l'«enfant terrible» ainsi décrit des médias, un soi-disant provocateur par qui le scandale arrive.

Apéritif officiel

Le discours du maître avait trois axes: l'impact de l'écrivain Robert Walser, le sens d'une démarche artistique et son utilité dans l'espace public, terre de dialogues et de confrontations. Après l'apéritif officiel, Thomas Hirschhorn est retourné où il se sent bien. Et où il ne boit pas d'alcool.

Dans le forum de sa Robert Walser-Sculpture, l'artiste était trop sollicité pour écouter le concert du violoncelliste Martin Schütz. Au four et au moulin, il a empêché un illuminé d'allumer une fusée du 1er août sur son village en palettes.