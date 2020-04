En 2019, les sept centres de contrôle du trafic lourd et les contrôleurs mobiles dans toute la Suisse ont inspecté près de 92'500 camions, bus et véhicules de livraison. Plus de 20'000 irrégularités ont été relevées et près de 5400 chauffeurs n'ont pas pu poursuivre la route.

Les sept centres de contrôle du trafic lourd, dont celui de Saint-Maurice (VS), ont passé en revue 31'192 véhicules. Au total, 10'547 irrégularités ont été constatées. Et 3253 véhicules, soit 10% véhicules contrôlés, n'ont pas pu poursuivre la route, a indiqué mardi l'Office fédéral des routes (OFROU).

Les contrôles mobiles sur les routes ont inspecté 61'289 véhicules. Plus de 10'000 infractions ont été enregistrées et 2134 véhicules ont été immobilisés. Parmi les véhicules contrôlés sur les routes, environ 16% étaient en infraction, qu'ils soient immatriculés en Suisse ou à l'étranger.

Non-respect du poids

La plupart des irrégularités concernaient le non-respect des dimensions et du poids autorisés, soit une augmentation de 349 cas par rapport à l'année précédente. Dans 6589 cas, des défauts techniques ont été relevés (6391 cas en 2018).

En 2019, 4319 irrégularités concernant le non-respect de la durée du travail ont été constatées, ce qui correspond à une baisse de 102 cas. Une augmentation des infractions a été enregistrée pour la vitesse (440 cas contre 389 en 2018) ainsi que pour les permis et les licences (1085 contre 999 en 2018). En revanche, le nombre d'infractions liées à la consommation d'alcool a diminué, avec 110 cas (127).

Les contrôles des véhicules lourds ont été intensifiés grâce à des accords avec les Cantons en 2001. Au total, l'OFROU consacre quelque 27 millions de francs par an à l'intensification des contrôles du trafic lourd.

Pour davantage de contrôles

Pour l'Initiative des Alpes, le taux alarmant de poids lourds défectueux montre la nécessité d'intensifier les contrôles. Cela renforcera la sécurité sur les routes et encouragera le transfert du trafic au rail.

L'Initiative des Alpes demande en particulier à la Confédération une mise en service rapide des centres de contrôle de la Léventine et du Simplon. Le manque d'infrastructure de contrôle au sud des Alpes est patent: tandis que plus de 17'000 camions ont été inspectés sur l'A2 du côté nord du Gothard, dans le canton d'Uri, leur nombre au Tessin ne s'élevait qu'à 5000.

Il est aussi nécessaire d'agir en dehors des vallées de transit. Des treize centres que la Confédération avait prévus en 2003, seuls sept sont aujourd'hui en exploitation (ats/nxp)