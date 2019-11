Vendredi 8 novembre, c'est la Journée nationale de vaccination contre la grippe. L'hiver dernier, quelque 210 000 consultations médicales liées à cette affection ont été enregistrées en Suisse. «Bon nombre de ces cas pourraient être évités grâce à une vaccination en temps utile», relèvent aujourd'hui de concert le Collège de médecine de premier recours (CMPR), la Fédération des médecins suisses (FMH) et la Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse).

Ces organisations font savoir que l'on peut se faire vacciner spontanément et sans préavis lors de cette journée. Les personnes intéressées peuvent le faire à un tarif forfaitaire recommandé («all inclusive») de 30 francs dans tous les cabinets de la liste disponible sur le site du CMPR www.kollegium.ch. Elles peuvent se rendre aussi dans les pharmacies signalées par les affiches de la Journée nationale de vaccination ou sur le site www.vaccinationenpharmacie.ch

Qui devrait se faire vacciner et à quel moment ?

Pour les spécialistes, la période de vaccination idéale s’étend de mi-octobre à mi-novembre. Elle est conseillée aux seniors dès 65 ans, aux patients atteints de maladies chroniques, aux prématurés à partir de 6 mois (pour les deux premiers hivers) et aux femmes enceintes. Par ailleurs, elle est recommandée aux personnes de leur entourage professionnel et familial , au personnel médical et soignant, aux collaborateur(rice)s des crèches, aux mamans de jour ou aux personnes vivant sous le même toit et enfin à tous ceux qui ont des contacts réguliers avec des enfants de moins de 6 mois.

