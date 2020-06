La Suisse a enregistré 22 cas supplémentaires de coronavirus en un jour, a annoncé mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis vendredi, aucun nouveau décès n'est à déplorer.

Au total, 1680 personnes sont décédées en Suisse en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire. Les cantons avancent eux le chiffre de 1956 morts. L'incidence se monte à 20 décès pour 100'000 habitants.

A ce jour, 4020 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Genève vient de passer sous la barre des 100 personnes actuellement aux HUG (98), suivi de Vaud 30 et Valais 15. Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés par la pandémie.

Isolement et quarantaine

Afin d’éviter la transmission du virus SARS-CoV-2 à l'origine des cas de Covid-19, les autorités cantonales peuvent placer en isolement les personnes identifiées comme potentiellement transmettrices. Elles mettent également en quarantaine pendant 10 jours les personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts étroits alors qu’elles étaient contagieuses.

Les cantons déclarent deux fois par semaine à l'OFSP le nombre de cas de Covid-19 en isolement et celui des contacts en quarantaine. Selon les derniers chiffres qui datent du 19 juin, 189 cas étaient alors en isolement et 641 en quarantaine.

A ce jour, plus d'un demi-million de tests (515'125) ont été effectués en Suisse. Près de 7% d'entre eux se sont révélés positifs, tout en sachant que plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne.

(ATS/Le Matin)