La marge s'amincit pour les partisans des deux initiatives alimentaires soumises au peuple le 23 septembre prochain. Les deux initiatives ont perdu une bonne partie de l'avance qu'ils avaient le 10 août lors du premier sondage de Tamedia.

L'initiative «Pour des aliments équitables» passe de 62 % à 55 % d'opinions favorables. Celle «Pour la souveraineté alimentaire» dégringole de 64 % à 53 %. Les indécis sont peu nombreux et qu'ils basculent dans le camp du non ne changerait pas le résultat final pour l'instant.

Le sondage, effectué entre les 22 et 25 août derniers auprès de 9415 personnes, révèle surtout que les femmes (respectivement à 63% et 61% %) soutiennent bien plus largement les initiatives que les hommes (48% et 46%). Sans doute faut-il y voir un «effet ménagère» avec celles qui sont plus en contact avec les produits.

Un effet générationnel marqué

On constate aussi un gros effet générationnel sur les deux initiatives. Pour la première, les 18-24 ans sont favorables à 66%, les 35-49 ans à 60%, les 50-64 ans à 53% et les plus de 65 ans à seulement 39 %. Le même phénomène est observé dans la seconde. Enfin, entre les régions du pays, la première initiative fait 51% en Suisse alémanique, 66% en Suisse romande et 69% au Tessin. La seconde fait respectivement 48%, 66% et 70%.

Sur le fond, pour la première initiative, les sondés placent en tête de leur choix la perspective d'avoir davantage de produits respectant l'environnement et les animaux, ainsi que davantage de produits locaux. A l'inverse ceux qui la refusent craignent une hausse des prix ainsi que le développement du tourisme d'achat.

Pour la seconde l'argument principal est que les paysans doivent être mieux rétribués pour leur travail. A l'inverse les opposants craignent que l'agriculture ne fonctionne plus selon les lois du marché.

Petite progression du vélo

Quant à l'arrêté fédéral pour les pistes cyclables, il a progressé de deux points depuis le premier sondage à 50% d'avis favorables. 44% restent défavorables et 6% indécis. Ici les hommes et les femmes n'ont pas de divergences.

(Le Matin)