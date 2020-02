L’éleveur vaudois Christophe Gavin (45 ans) était anéanti samedi par la perte d'un «immense travail»: 24 moutons avaient été volés dans sa bergerie de Vevey à la St-Valentin. Bonne nouvelle lundi soir et soulagement inversement proportionnel à sa tristesse: son troupeau a été retrouvé!

Après avoir acheté tout le lot rapidement mis en vente, un éleveur de Payerne a pris connaissance du vol commis à Vevey. Conscient d'avoir participé bien malgré lui à un recel, cet éleveur honnête a alerté la gendarmerie vaudoise.

Selon nos premières informations, les voleurs sont toujours recherchés et l'argent de la transaction n'a pas été retrouvé.

Les voleurs n'ayant pas sectionné les barettes d'identification aux oreilles des 13 brebis et 11 agneaux dépourvus de tatouage, «Cœur d'Amour», «Tachetée», «Martine» et les autres moutons de race «Blanc des Alpes» et «Tête noire» seront restitués à leur propriétaire légitime, au lieu-dit Gilamont.

Vincent Donzé