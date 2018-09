Les étrangers les plus flashés en France? The winner is… la Belgique. Plus de 460 000 ressortissants du Plat Pays ont été collés l’an dernier sur les routes françaises. La Suisse est sixième de ce «palmarès» divulgué jeudi par le ministère français de l’Intérieur, avec très précisément 249 236 «avis de contravention» délivrés pour excès de vitesse. Un quart de million…

Les autorités françaises ne communiquent pas le montant total des prunes distribuées aux Suisses qui ont trop écrasé leur champignon. Mais sachant que l’amende minimale est de 68 euros, nous avons certainement versé plusieurs millions dans les caisses de l'État français.

Un milliard d'euros de recette

Dans l’ensemble, les radars automatiques français ont beaucoup sévi en 2017, débouchant sur 17 millions d’avis de contravention envoyés. Soit une hausse de 2% par rapport à 2016. Recette globale? 1,013 milliard d’euros!

Comme chaque année, le ministère français de l’Intérieur dresse aussi un top 10 des radars les plus actifs. Mauvaise nouvelle, certains sont proches de nos frontières. Ainsi, le 9e de ce palmarès est sur l’A40, en Haute-Savoie, «direction Genève vers Lyon», est-il précisé. Il a mené à «81 699 dossiers d’infraction».

350 amendes par jour

Et le pire de tout l’Hexagone n’est pas très loin de Genève non plus. Il est aussi en Haute-Savoie et également sur l’A40: «direction Chamonix-Mont-Blanc vers Mâcon». Celui-ci a débouché sur 125 074 prunes, soit près de 350 par jour.

Rappelons qu’on n’échappe pas à une amende française car la Suisse et la France collaborent en la matière. Et mieux vaut la payer rapidement, sinon le tarif prend l’ascenseur. Le plus efficace, tant pour la sécurité que pour le porte-monnaie, reste tout de même de respecter les limitations de vitesse.

Un radar inoffensif

Sinon vous pouvez aussi aller vous balader en Ardèche, sur la route départementale 534, à proximité de Lamastre. On y trouve le radar le plus inoffensif de France. il ne s’est déclenché qu’une fois l’an dernier… (Le Matin)