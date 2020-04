Actuellement, près de 5000 soldats sont mobilisés en service d'appui dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus en Suisse. Dans un premier temps, 800 soldats ont été mobilisés. Le 16 mars le Conseil fédéral a décidé d'une moiblisation partielle de 4500 hommes dans les services de santé, de police et des douanes. Puis il a porté le plafond à 8000 hommes jusqu'à la fin juin.

48 heures pour se mobiliser

Mais cette mobilisation soudaine n'a pas fait que des enthouisastes. Le quotidien «Blick» révèle que 250 soldats n'ont pas répondu à leur ordre de marche jusqu'ici. Selon la procédure, les soldats sont avertis de leur mobilisation par un SMS où figure le lieu d'engagement, la date et l'heure et des instructions pour accuser réception du message. Un ordre de marche écrit est transmis plus tard.

Justice militaire

La plupart des soldats disposent de 48 heures pour se retourner. De plus, une information préalable est envoyée au moins 24 heures avant la mobilisation. Les 250 qui n'ont pas donné suite aux ordres de marche risquent évidemment des sanctions: «Si les membres de l'armée ne peuvent pas donner de bonnes raisons, leurs dossiers seront remis à la justice militaire», précise «Blick».

E.F.