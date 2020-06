Plus de 2,5 millions de cas en Europe

Plus de 2,5 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés en Europe, dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 12H30.



Avec au moins 2’500’091 cas, pour 192’158 décès, l'Europe reste le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19, même si c'est désormais en Amérique latine que la maladie progresse le plus rapidement. Au total dans le monde, 8’680’649 cas, dont 459’976 morts, ont été recensés.



La Russie est le pays européen recensant le plus grand nombre de cas (576’952 pour 8002 décès). Le Royaume-Uni (301’815 cas, 42’461 décès), l'Espagne (245’575, 28’315), et l'Italie (238’011, 34’561) sont les trois autres pays européens comptant officiellement plus de 200’000 cas sur leur territoire.



Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.