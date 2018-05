Les avalanches ont fait 26 morts pendant l'hiver 2017/2018 qui a été «long et neigeux», mais uniquement en montagne. Le mois de janvier a été le plus chaud depuis le début des mesures de MétéoSuisse en 1864.

Après trois années de faible enneigement, l'hiver 2017/2018 a été long avec d'importantes chutes de neige, mais seulement dans les régions de montagnes, a indiqué jeudi le service SFL de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL.

Sur l'ensemble de l'hiver, plus de 250 avalanches ayant provoqué des dommages corporels et matériels ont été signalées. Au total jusqu'au 30 avril, 26 amateurs de sports d'hiver ont perdu la vie dans 19 avalanches. C'est plus que la moyenne pluriannuelle qui est de 21 morts.

Pour la première fois depuis 1999, le SFL a annoncé le 22 janvier le degré de danger d'avalanche le plus élevé (5 ou très fort) sur une large superficie. De nombreuses grandes - parfois très grandes - avalanches se sont produites, surtout en Valais et dans les Grisons.

Janvier particulièrement doux

Il a neigé intensément en novembre et décembre, mais encore plus en janvier. Le premier mois de l'année a été particulièrement doux. Au-dessus de 2000 m, il est tombé de 2,5 à 5 m de neige entre la fin du mois de décembre et le 23 janvier.

Les chutes de neige ont été les plus abondantes en Valais, une région habituellement plutôt sèche, constate le SFL. Les stations de Saas-Fee (VS) et Zermatt (VS) ont enregistré les cumuls de neige fraîche les plus élevés pour un mois de janvier depuis le début des mesures, il y a plus de 70 ans, avec 204 et 210 cm.

Si l'on considère toute la période hivernale, c'était pour les altitudes au-dessus de 1500 m l'hiver le plus neigeux des 30 dernières années. En revanche, en dessous de 1000 m il est tombé à peine la moitié de la quantité habituelle de neige. La fin de l'hiver a été rapide: le mois d'avril a été «extrêmement chaud» et la neige a fondu beaucoup plus vite que d'habitude. (ats/nxp)