Dialogue de sourds

Le patronat estime que les syndicats n'ont pas de parole. Et de rappeler qu'il a accepté la mise en place d'une cellule de réinsertion professionnelle pour les travailleurs de plus de 50 ans licenciés.



«L'accord de 2017 était assorti d'une paix absolue du travail, qui est brisée régulièrement par les syndicats», a dénoncé Nicolas Rufener, secrétaire général de la FMB.

«On assiste à un dialogue de sourds depuis deux ans avec les syndicats, surtout avec Unia, alors les conditions cadres sont excellentes», relève M. Rufener. Et de regretter que le partenariat progressif qui prévalait à Genève n'existe plus.