Les transports publics devraient bénéficier d'une enveloppe plus importante pour les années 2022 à 2025. L'Office fédéral des transports (OFT) prévoit un crédit d'environ 4,4 milliards de francs pour le transport régional. Il a mis en consultation son projet jeudi.

La consultation est ouverte jusqu'au 18 mai. Les conséquences financières de la pandémie du coronavirus seront traitées séparément et ne font pas partie de ce projet.

L'OFT demande une augmentation de 300 millions de francs par rapport à la période précédente (2018-2021). L'augmentation serait de 1,6 à 2% par an. Elle permettrait de financer les offres supplémentaires planifiées telles que les RER à Zurich, Fribourg ou Vaud ainsi que les coûts liés aux investissements nécessaires comme le renouvellement du matériel roulant.

Ce crédit permettra en outre de soutenir durablement des projets d'innovation dans le transport régional de voyageurs. Celui-ci englobe les transports par train, bus, bateau ou les remontées mécaniques au sein d'une région.

Deux millions d'usagers

Le transport régional de voyageurs est une tâche commune de la Confédération et des cantons. Il est un pilier central du bon fonctionnement de la vie quotidienne en Suisse, précise l'OFT dans son rapport.

Il amène deux millions et demi de personnes par jour au travail, dans les magasins ou sur leur lieu de loisirs. Il relie les villages et les agglomérations entre eux ainsi que les centres et les villes de toutes les régions de Suisse. (ats/nxp)