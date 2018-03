Louer une voiture dans un pays et la restituer dans un autre alors que ce n’était pas prévu entraîne des frais, c’est logique. Mais quand les deux stations de location sont séparées d’environ 5 km et que la douloureuse s’élève à près de 450 francs, c’est difficile à avaler. Des vacanciers à Genève viennent de subir pareil désagrément.

Ces touristes britanniques racontent anonymement leur mésaventure dans le Sun. Ils ont pris un vol du Royaume-Uni à Genève. Là, ils ont loué un véhicule chez Hertz, dans le secteur français. Normal, puisqu’ils partaient skier dans les Alpes françaises.

Leur congé terminé, ils étaient de retour à Genève. Mais ça s’est gâté. Tournant vainement près de l’aéroport, ces vacanciers ne trouvaient pas l’endroit où ils devaient restituer leur voiture – il faut dénicher la route Douanière après avoir passé la douane de Ferney-Voltaire pour trouver ce parking. Craignant de rater leur vol, ils se sont finalement rendus au P51, le parking genevois où l’on trouve les voitures à louer, tout proche de l’aéroport et mieux indiqué. Là, ils ont rendu les clés à l’agence Hertz Suisse de Cointrin. Et ils ont demandé combien ça allait leur coûter. L’employé n’a pas su leur répondre.

Pas un cas isolé

Ces Britanniques sont rentrés chez eux et ont découvert la douloureuse: 375 livres sterling prélevés pour «frais d’abandon», en français dans le texte. Soit 440 francs. Cher payé quand on sait qu’il faut à peine dix minutes pour ramener la voiture du côté France…

L'agence Hertz dans le secteur France, où les deux touristes britanniques étaient censés rendre leur voiture de location. Photo: Christian Bonzon

Happy end

Le Sun affirme que le cas n’est pas isolé. Et a retrouvé la trace sur les réseaux sociaux de deux personnes ayant vécu la même mésaventure et pestant contre la facture infligée. Une agence française et une suisse dans l’aéroport genevois n’est pas une spécificité de Hertz, c’est pareil pour Avis, Europcar ou Sixt.

«Attention. Si vous louez une voiture en secteur France et que vous la ramenez en Suisse, votre société de location de voiture peut vous faire payer une taxe», est-il d’ailleurs précisé sur le site de Cointrin.

Mais comment justifier un tel montant? Hertz n’était, hier, pas joignable. Mais dans le Sun, le loueur assume: «Nous comprenons que les filiales françaises et suisses sont très proches l’une de l’autre à l’aéroport de Genève, mais ce sont des installations opérationnelles différentes.»

Pour les Britanniques cependant, l’histoire se termine par un happy end: la société a décidé de les rembourser. Mais pas pour faire amende honorable. Non, officiellement, c’est parce que l’employé n’avait pas su leur dire le montant des frais… (Le Matin)