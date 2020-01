Son nom et son concept sont clairs : «50 ou 100», le billet à gratter de la Loterie Romande, présent dans les points de vente depuis mardi dernier et jusqu’au mois de septembre, propose des gains de 50 ou 100 francs. « Bien que ce billet n’offre pas de gros lot, il plaît déjà aux joueurs par son concept novateur, remarque Josy Campiche du Kiosque-Mercerie à Cheseaux-sur-Lausanne. Car, avec Fr. 50.- ou Fr. 100.- on peut s’offrir un joli moment de détente tel qu’un ciné, un massage, un resto ou autre.»

C’est dans ce contexte que s’installe le nouveau billet à gratter, vendu 10 francs et qui dissimule dans la colonne de gauche sous cinq étoiles les numéros potentiellement gagnants. Reste encore aux joueurs à gratter les 25 cases restantes de la colonne «mes numéros» et de comparer les résultats avec ceux de la colonne de gauche. Les veinards gagneront ainsi 50 francs, grâce à une case à 50 francs, ou 100 francs grâce à deux cases à 50 francs ou une case à 100 francs.

«C’est un billet original doté d’un concept entièrement nouveau en Suisse romande et qui fait mouche parmi mes clients, poursuit la kiosquière. L’un d’entre eux a acheté mercredi cinq billets. Une autre cliente en a acheté trois qu’elle a ramenés à la maison. C’est son mari, le gratteur de la famille, m’a-t-elle confié en riant!»

Plus de 2'500'000 francs de lots

Ce nouveau billet offre des lots pour plus de 2'500'000 francs au total. «Dans la précipitation du grattage, il arrive parfois que les clients ne voient pas que le billet est gagnant. C’est pourquoi, je leur rappelle toujours qu’il faut le faire vérifier en point de vente. Il est déjà arrivé que des joueurs croyant leur billet non-gagnant étaient en fait d’heureux veinards.»

Et maintenant que vous savez tout, c’est à votre tour de jouer.