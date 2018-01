Près de 6% des patients contractent une infection durant leur séjour en hôpital. Publiée mardi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), une enquête menée l'année dernière montre que la Suisse se situe dans la moyenne européenne (6%), calculée en 2012.

Entre avril et juin 2017, les experts de Swissnoso ont examiné les données d'environ 13'000 patients hospitalisés dans une centaine d'établissements. Les infections nosocomiales les plus fréquentes sont celles des plaies après une opération chirurgicale (29%). Viennent ensuite les infections des voies respiratoires inférieures (18%), les infections urinaires (15%) et celles du sang (13%).

Ce sont les patients âgés et ceux qui se trouvent en soins intensifs qui y sont le plus exposés. Il ressort aussi de cette enquête que le taux d'infections est plus élevé dans les grands hôpitaux. «Cela s'explique par le fait que les patients hospitalisés dans de grandes structures sont en règle générale plus malades. En outre, les grands hôpitaux pratiquent davantage d'interventions à risque», écrit l'OFSP dans un communiqué.

Stratégie mondiale

Pour la première fois, l'étude a été réalisée conformément aux normes internationales. Une collecte de données a eu lieu parallèlement à travers l'Union européenne, dont les résultats seront disponibles à la fin de l'année.

Cette enquête fait partie de la stratégie nationale de surveillance, de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins (Stratégie NOSO). Celle-ci a pour but de renforcer l'application des normes d'hygiène, la surveillance et la prévention, tout en donnant un nouvel élan à la formation et à la recherche. L'OFSP renouvellera son enquête ces prochaines années. (ats/nxp)