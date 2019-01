Deux types d'internement

En Suisse, on fait une distinction entre l'internement simple et l'internement à vie. Ces deux mesures permettent de garder des criminels dangereux en prison pour des raisons de sécurité, même s’ils ont purgé leur peine.





-Internement normal: si un tribunal juge la personne dangereuse, elle peut être gardée en prison pour une durée indéterminée. Mais le cas sera réexaminé régulièrement et l’auteur pourra être libéré sous condition dès qu’on estimera qu’il ne présente plus de danger, écrit Swissinfo.ch.



- Internement à vie: «pour les auteurs d'actes particulièrement graves, qui présentent un risque élevé de récidive et qui sont considérés comme non traitables, le tribunal peut prononcer un internement à vie. Le cas n'est pas réexaminé et le condamné ne peut être relâché que si de nouvelles connaissances scientifiques rendent possible une thérapie, de sorte que l'individu ne présente plus de danger pour la société», écrit le site d'information.