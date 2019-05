Entre 2008 et 2018, le commerce de détail en Suisse romande a subi une érosion significative. C'est ce qui ressort d'une étude des banques cantonales romandes, publiées à l'occasion du «Forum des 100» cette semaine. Touchée par la concurrence de l'e-commerce, du tourisme d’achat et de la baisse des prix, le chiffre d'affaire du commerce de détail a baissé en Suisse romande de 7,7% en dix ans.

Durant cette période, les emplois du secteur ont souffert d'une vague de licenciements, souvent silencieuse qui équivaut à une baisse de 7,2% . 6100 emplois, correspondant à 4900 équivalents plein temps, ont été perdus. Selon les prévisions de BAK Economics, qui portent sur l’ensemble de la Suisse, l’emploi devrait continuer de reculer. Seule la progression démographique peut contrecarrer cette tendance.

9,5 milliards en 2018

Les cantons romands n'ont pas connu la même fortune. A Fribourg (-1,5%), à Genève (-3%) et en Valais (-5,3%) le marché de détail a mieux résisté. À l’inverse, dans les cantons du Jura (-9,1%), de Vaud (-12,1%) et de Neuchâtel (-14,0%), les dégâts sont plus marqués. Cette différence s'explique, en partie, par la croissance démographique. Dans leur brochure, douzième du genre, qui analyse l'évolution du PIB romand, les banques cantonales constatent: «À peine embryonnaire il y a un quart de siècle, le commerce en ligne est devenu un acteur majeur du commerce de détail. Partis de pratiquement zéro en 1995, année du lancement d’Amazon aux États-Unis, les achats des Suisses dans des boutiques en ligne helvétiques ou étrangères se sont montés à 9,5 milliards de francs en 2018, soit environ 10% des ventes au détail ou près du tiers des ventes des groupes Coop ou Migros».

Le shopping en avion

A côté du commerce en ligne, le tourisme d’achat s’est renforcé avec la baisse de 30% du cours de l’euro depuis l’éclatement de la grande crise de 2008. La nature du tourisme d'achat a évolué: il concerne aussi bien les courses du samedi de l’autre côté de la frontière que le shopping lors de courts séjours dans une grande ville européenne. Cette deuxième forme a gagné du terrain avec le développement des vols à bas coûts. (Le Matin)