Le TCS Genève a annoncé mercredi avoir récolté plus de 7000 signatures en faveur de son référendum contre une modification législative qui permettrait la suppression sans compensation de 4000 places de stationnement en surface à Genève. Le TCS a été aidé dans sa récolte par la Nouvelle organisation patronale (NODE) et l'UDC.

Pour aboutir, le référendum devra compter 5300 signatures valables, a rappelé Yves Gerber, le porte-parole de TCS Genève. Les paraphes ont été déposés au Service genevois des votations et des élections. Ce dernier sera chargé de faire les vérifications nécessaires. Un travail qui devrait prendre environ une semaine.

Améliorer la fluidité de la circulation

Le Grand Conseil genevois avait décidé le 12 septembre dernier d'assouplir le principe de compensation des places de parc supprimées dans l'espace public inscrit dans la loi cantonale, avec l'idée d'améliorer, à terme, la fluidité de la circulation. Le principe avait convaincu une grande partie du Parlement.

Seul l'UDC et le MCG avaient s'étaient opposés et avaient refusé de voter cette modification de la loi, estimant qu'elle n'aurait aucun impact sur les difficultés de déplacements que connaissent les Genevois. Pour le TCS, il s'agit de préserver des places de parc pour les visiteurs et les habitants du centre-ville.

Partisans de la réforme

Les partisans de la réforme, qui se trouvent aussi bien à gauche qu'à droite de l'échiquier politique, estiment en revanche que la disparition de places de parc en surface permettra de débloquer certains projets, comme la création de voies de bus en site propre ou d'aménagements cyclables et piétonniers.

L'assouplissement du principe de compensation des places de stationnement en surface est aussi un élément indispensable pour la mise en oeuvre rapide de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE). Il s'agit d'améliorer l'attractivité des transports publics et d'accompagner l'arrivée du Léman Express. (ats/nxp)