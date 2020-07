La Suisse a enregistré 85 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures , a annoncé dimanche l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il n'y a pas eu de nouveau décès.

Dernier mort le 2 juillet

Le nombre de nouveaux cas recensés repasse en dessous de la barre des 100. Il était de 108 samedi et de 104 vendredi. Au total, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont dénombré 32 883 cas confirmés depuis le début de la crise. Le nombre de décès demeure à 1686. Le dernier a été enregistré il y a plus d'une semaine, le 2 juillet, selon le site de l'OFSP mis à jour toutes les 24 heures.

Quatre nouvelles hospitalisations ont eu lieu depuis samedi. Il y en a eu 16 depuis une semaine. Au total, 4088 personnes ont été hospitalisées. Quant aux tests, 683 873 ont été effectués depuis le début de la pandémie, dont 5,8% étaient positifs. En 24 heures, le personnel soignant en a réalisé 5194. Actuellement, 641 personnes (+1) se trouvent en isolement et 2657 (-28) en quarantaine.

Baisse de l'application SwissCovid