La façade du Palais fédéral s'est illuminée vendredi soir pour la septième édition du spectacle son et lumière «Rendez-vous Bundesplatz» qui sera visible durant les six prochaines semaines. Quelque 8700 curieux étaient présents.

Cette année, le show s'intitule «Reset» et célèbre les 500 ans de la Réforme. Projetée sur les murs, la scénographie lumineuse a embarqué les premiers spectateurs à travers les époques, du Moyen Âge à l'époque contemporaine, thématisant le début de l'imprimerie, la division de l'Eglise catholique et la découverte d'un nouveau continent.

«Cette formidable histoire mêle iconoclasme et danse macabre, peste et indulgences avec Luther, Zwingli, Calvin, avec l'amour, la haine et la mort», notent vendredi soir dans un communiqué les organisateurs à l'issue de cette première représentation.

«Rendez-vous Bundesplatz» attire chaque année plus d'un demi-million de spectateurs de Suisse et de l'étranger, selon les organisateurs. Jusqu'au 25 novembre, le public pourra assister aux projections tous les jours à 19h00 et à 20h30. Le spectacle, gratuit, dure 25 minutes. L'an dernier, la manifestation a attiré près de 600'000 curieux. Cette année, le dispositif de sécurité a été renforcé. (ats/nxp)