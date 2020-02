La 9e édition d'artgenève a été couronnée de succès avec une affluence en augmentation. Au total, 25'000 personnes se sont rendues au salon pendant quatre jours, ont indiqué dimanche soir les organisateurs.

Les professionnels et amateurs d'art ont notamment salué la qualité muséale des expositions de Mario Merz, de la Royal Academy de Londres ou encore de la collection Ringier. Collectionneurs et spécialistes internationaux de l'art sont toujours plus nombreux.

Parmi les dizaines d'exposants, Lévy Gorvy, Applicat Prazan, von Bartha, Loevenbruck et Urs Meile étaient nouveaux cette année. La plupart se disent très satisfaits de leur première participation et des ventes réalisées.

Nouvelle offre

Le salon a été enrichi d'une nouvelle offre dans l'art vidéo. Celle-ci a attiré un nombre important de personnalités internationales du monde institutionnel. Plusieurs conférences ont également été couronnées de succès.

Pour les 10 ans du salon en 2021, artgenève offrira à nouveau une collaboration avec un salon spécialisé dans une offre complémentaire à son répertoire d'art contemporain et moderne. Celle-ci sera dévoilée plus tard, ont précisé les organisateurs. (ats/nxp)