«J'ai reçu une lettre...», c'est par ces mots que le président du Conseil national, Dominique de Buman (PDC/FR), a pris la parole ce jeudi sur le coup des 10 h 30. Dans la salle du Conseil national, tout le monde savait ce qu'il y avait dedans. Souvent annoncée, la démission de Doris Leuthard était attendue, mais le moment n'en reste pas moins émouvant dans la vie du Parlement.

L'Argovienne a marqué le Palais fédéral depuis plus de douze ans avec son sourire omniprésent, qui cachait une personnalité bien tranchée. Tout le monde reconnaît sa formidable force de travail et sa précision. Elle a dégagé aussi comme une présence maternelle sur les parlementaires, elle qui n'a pas eu d'enfant... Dès l'année prochaine, Berne sera donc un peu orpheline de cette autorité bienveillante, mais aussi intransigeante.

Des positions courageuses

A l'heure de partir, Daniel Brélaz (Verts/VD) lui est reconnaissant d'avoir éloigné la menace nucléaire des foyers helvétiques: «Elle a participé à la majorité féminine du Conseil fédéral, qui a décidé de ne plus construire de centrale. Elle a eu aussi des positions courageuses sur le développement durable, qui ont été sabotées ensuite par le camp bourgeois... C'est quelqu'un de très engagé dans les campagnes. Si on est avec elle, on est content. Si on l'a contre nous, on le ressent dans la baisse du résultat...»

Isabelle Chevalley (VL/VD) souligne, elle, l'indépendance de cette Mère Helvetia: «Celle qu'on surnommait «Atom Doris», de par ses origines argoviennes et ses liens avec les producteurs d'électricité, a réussi son passage. En arrivant au pouvoir, elle est devenue une vraie femme d'Etat, elle n'a pas été une lobbyiste au Conseil fédéral. Aujourd'hui, elle sort par la grande porte.»

«Elle a fait son temps...»

Le président du PS, Christian Levrat (PS/FR), insiste sur la fonction de pivot qu'elle a jouée au Conseil fédéral: «Avec Eveline Widmer-Schlumpf, elle a tenu ce rôle déterminant durant les trois-quarts de son mandat. Durant le dernier quart, elle a été marginalisée, depuis elle se trouve dans une position plus inconfortable, ce qui ne lui plaît pas». Serait-ce la raison de son départ, alors qu'elle aurait bien pu continuer ? Philippe Nantermod (PLR/VS) ne craint pas de le dire: «Aujourd'hui, c'est bien qu'elle parte, elle a fait son temps. Mais c'est une très grande personnalité. Quand je suis arrivé, comme nouvel élu, elle m'a invité à boire un café.... J'ai eu un assez bon contact.»

Pas assez pour les routes

A l'UDC, par contre, Luzi Stamm (UDC/AG), compatriote de Doris Leuthard, adopte le ton d'un enfant mécontent: «Je suis déçu de voir comment les choses se sont développées dans les départements qu'elle a dirigés. En ce qui me concerne, je suis particulièrement déçu dans l'agriculture, à la Poste ou dans les transports. Je le constate surtout pour nos routes, notamment dans la région de Zürich où les problèmes durent depuis dix ans....»

Valaisans brimés

Les Valaisans, eux aussi, se sont senti brimés par la politique de la PDC dans le dernier canton où ce parti tient une majorité. Pour Franz Ruppen (UDC/VS): «Il y a eu le dossier du loup, la lex Weber, la loi sur l'aménagement du territoire et enfin elle voulait baisser les redevances hydrauliques, ce qu'elle n'a pas réussi. Aujourd'hui, la politique du territoire est difficile à mettre place avec le dézonage. Mais, autrement, c'est quelqu'un que personnellement j'ai bien apprécié.»

Une succession valaisanne ?

C'est pourtant du côté valaisan qu'on lorgne aujourd'hui sur le poste laissé vacant par Doris Leuthard. Serait-ce l'heure de la conseillère nationale et ancienne présidente de Brigue, Viola Amherdt (PDC/VS) ? Ce jeudi, elle savait qu'elle allait être sollicitée: «Je veux déjà la remercier pour le travail énorme qu'elle a fait. Je regrette qu'elle parte, car elle est encore en pleine forme. Maintenant, je peux commencer mes réflexions sur une candidature. Cela va prendre un peu de temps...»

Justement, au PDC, un groupe s'est formé pour analyser les candidatures. En fait partie Jean-Paul Gschwind (PDC/JU) : «Pour bien partir, il faut s'assurer de la succession, note-t-il. Mais c'est certain que Doris Leuthard est une figure très importante pour le parti, une personne qui savait se faire respecter, une main de fer dans un gant de velours. Cela dit, c'est une réalité incontournable en politique, tout le monde est remplaçable...»

(Le Matin)