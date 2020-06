Intercepter un bolide trop bruyant, c'est une mission difficile à appliquer par la police: «Lorsqu'on entend un vrombissement, on arrive souvent trop tard», regrette un policier bernois. Mais dimanche, sur la place de la Gare de Bienne, une patrouille a réussi à intercepter le conducteur d'une Porsche.

Les deux agents qui patrouillaient à pied dans un coin de la Poste principale ont eu le réflexe de courir sur le passage à piétons, afin d'arrêter le fanfaron. «Si ma Porsche fait trop de bruit, c'est la voiture qu'il faut interdire!», a rétorqué le conducteur. Dénoncé au Ministère public, il risque une amende avoisinant les 400 francs.

À Bienne, les frimeurs sont dénoncés par les élus du POP. Avec sa chemise rouge à carreaux, un candidat aux élections municipales a salué l'intervention de la police par le V de la victoire. Mais c'est toute la terrasse du café Brésil qui s'est levée pour applaudir l'intervention de la police. «C'est la première fois que ça m'arrive...», confie un policier.

Pousser le moteur

Dans tout le pays, des contrôles sont effectués depuis le début du mois d’avril pour limiter les nuisances sonores provoquées par certains conducteurs enclins à «pousser le moteur». Les véhicules bruyants et probablement «tunés» sont de plus en plus nombreux à être signalés.

La police peut confisquer les véhicules «dopés». Dimanche, le conducteur de la Porsche est reparti avec son passager. Il est bien décidé à contester le mandat de répression qui sanctionnera le bruit de son moteur.

Vincent Donzé