Virginie Gaspoz-Chevrier avait dix ans lorsque les avalanches mortelles sont tombées sur Evolène. Vingt ans plus tard, alors qu'une coulée à Crans Montana faisait encore craindre le pire mercredi, cette jeune femme du PDC, mère de deux enfants, préside la commune. Pour elle, cette semaine n'est pas comme les autres. A l'approche du 21 février, elle est sollicitée par les médias romands ou alémaniques.

Mais que se souvient-elle de ce dimanche noir et cette époque marquée par le drame ? «A l'époque nous ne sommes pas allés à l'école pendant plusieurs jours et les parents nous ont emmené sur les lieux.... On a tous grandi avec le souvenir de cette catastrophe. Cela a marqué l'ensemble de la commune. Cela nous a montré que la montagne était imprévisible, qu'elle pouvait être dangereuse. Même si, lorsque l'on grandit à la montagne, c'est quelque chose que l'on sait déjà. C'est resté un souvenir tragique, mais cela ne veut pas dire que l'on vit la peur au ventre...»

Une messe et c'est tout

Pour marquer les vingt ans de la catastrophe, au plan communal, il ne se passera pas grand chose. La paroisse a prévu une messe du souvenir pour les 12 victimes du 21 février 1999. Parmi elles, deux étaient d'Evolène. Jean-Yves Anzévui et Sylvie Métrailler avaient 23 et 21 ans et s'apprêtaient à se marier lorsque le sort et la montagne en ont décidé autrement. «Leurs familles préfèrent se recueillir dans l'intimité», précise la présidente. Quant aux familles françaises qui ont perdu des membres dans la tragédie, elle ne les connait pas: «Cela ne fait que deux ans que je suis présidente et je ne sais pas si elles reviennent ici...»

Pas de risque zéro

A Evolène, si les avalanches ont frappé les esprits, les suites judiciaires sont venues s'ajouter à la douleur dans une certaine incompréhension. Une des familles françaises, qui avait perdu 5 membres emportés dans leur chalet, ont poursuivi les responsables de la commune pour ne pas les avoir faits évacuer. Six ans plus tard, le président d'alors Pierre-Henri Pralong et le responsable de la sécurité André Georges étaient condamnés pour homicide par négligence: «On a eu beaucoup de compassion pour cette condamnation. Ici, on sait que le risque zéro n'existe pas, qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais nous ne jetons pas la pierre non plus à la famille qui a déposé plainte et qui devait peut-être passer par là pour faire son deuil. C'est plutôt le cadre juridique dans lequel on vit qui interpelle».

«On fait le maximum»

Ce procès a en effet provoqué une nouvelle approche en terme de responsabilité dans les communes de montagne: «Pas seulement à Evolène, relève la présidente, mais dans toutes les communes. On ne peut plus se comparer avec la situation de l'époque. Aujourd'hui, il y a un état-major en Valais et des responsables communaux, des personnes compétentes et formées pour la sécurité. A Evolène, beaucoup de moyens ont été investis, des systèmes de protection ont été construits sur les hauteurs concernées et nous procédons à des minages préventifs en cas de chutes de neige. On fait vraiment le maximum pour prévenir tout danger.»

(Le Matin)