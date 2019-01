Notre article sur Lorànt Deutsch qui raconte l’histoire de Genève en accumulant les approximations ou erreurs a été repéré par certains de nos confrères français. Les bourdes du comédien et féru d’histoire sur la Cité de Calvin ont par exemple été reprises par «Le Parisien», LCI, le HuffingtonPost. Ou, sur Twitter, par maître Eolas, un avocat anonyme qui raconte les coulisses de la justice. Il est suivi par 340 000 personnes. «Amis Suisses, maintenant, il est votre problème», s’est-il amusé. Résultat, des Français se sont lâchés sur leur compatriote sur les réseaux sociaux.

«Le gruyère serait du fromage»

Certains soutiennent Lorànt Deutsch. D’autres le dégomment violemment – un traitement qu’il ne mérite pas: sa vidéo sur Genève a aussi de nombreuses qualités. Mais beaucoup ont traité l’«affaire» avec humour. Et talent, parfois. Ceux-là méritent d'être cités. Exemples.

Certains ont choisi le ton de l'absurde. «Selon Lorànt Deutsch, le gruyère serait du fromage», lit-on. Ou: «En même temps comment accorder du crédit à une personne dont le prénom comporte autant de fautes d’orthographe?» La Suisse est «un trop petit pays pour un si grand malheur», s’amuse un troisième.

Ah, ces frontaliers...

D’autres préfèrent manier l’ironie. «L’excellence française s’exporte!» Ou: les Suisses «nous ont donné Rousseau et Jean-Luc Godard, on peut bien leur filer une de nos lumières en retour»… Des internautes notent que ça ne va pas améliorer notre regard sur les «travailleurs frontaliers». Ou proposent de reprendre l’acteur: «Les parents du petit Lorànt Deutsch sont attendus à l’accueil. Il faudrait venir le récupérer maintenant, c’est bon il a assez joué!»

Mais c’est le jet d’eau qui a inspiré le plus de réactions. «Genève se situe au sein du parc Yellowstone, aux États-Unis, célèbre pour ses geysers, dont on voit un superbe exemplaire derrière moi». «Et c’est ainsi que le métro de Genève remonte à la surface pour respirer.» Et enfin: «On parle du monstre du loch Ness, mais jamais de l’énorme baleine qui encombre le Léman et qui projette des jets d’eau quand elle reprend sa respiration! Merci Lorànt Deutsch de nous le révéler.»

Pas mal, non?

La vidéo de Lorànt Deutsch:

(Le Matin)