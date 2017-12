La gérante, Danièle Bellon, fait ses comptes. Entre 7 h et 10 h, 219 clients ont déjà franchi la porte de son épicerie, Chez Azalée, ainsi nommée en référence à la vache du «Manège enchanté». En ce lendemain de Noël, Maurice Donnet, 87 ans, est venu avec son panier pour des pâtes et du pain. Comme tant d’autres, il fait partie des clients réguliers. Mais dans quelques mois, il ne pourra plus y venir, car l’épicière doit vider les lieux d’ici à fin septembre.

La commune de Troistorrents, dans le val d’Illiez (VS), conserve un cœur de village avec une église, des cafés, une boulangerie, une épicerie et une Banque Raiffeisen. Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes si cette dernière n’avait pas décidé de transformer Chez Azalée en bureaux.

72'000 transactions

Près de 1000 personnes ont signé une pétition. «Les gens signent spontanément», précise la gérante, émue par ce soutien. Il y a quelques mois, Raiffeisen, propriétaire des murs, lui a signifié que son bail allait arriver à terme au 30 mars 2018. «Sur le moment, dit-elle, je n’ai pas réagi tant j’étais surprise.» Depuis, la banque a prolongé son délai au mois de septembre. Dans un tous-ménages, Raiffeisen informe la population qu’elle va agrandir ses locaux dès octobre 2018 en mettant en évidence son slogan, «proximité et compétences à Troistorrents».

Cela fait réagir Aloys Maillard, l’ancien gérant. «Que la banque veuille s’agrandir, je peux comprendre, mais est-ce que toutes les solutions ont été étudiées? L’épicerie réalise 72 000 transactions par année avec une clientèle fidèle, surtout les gens qui ne peuvent pas se déplacer, et des touristes aussi.»

Clients contre clients

Joël Dubosson, président du conseil d’administration de Raiffeisen, reconnaît que la situation n’est pas idéale. «Mais nous sommes un peu à l’étroit dans nos locaux. Nous devons nous mettre au goût du jour pour accueillir les clients qui viennent pour du conseil.» Les gens de Troistorrents en doutent. «Est-ce que Raiffeisen a vraiment besoin de nouveaux locaux? s’interroge un habitant. À la banque, il passe peut-être cinq ou dix clients de conseil par jour, à l’épicerie des centaines… Le calcul est fait sur ce qui relève du réel souci de proximité…»

Beaucoup d’émotions

Finalement, tous les regards se tournent vers la commune pour trouver une solution. Le président, Fabrice Donnet-Monay, n’en a pas. «C’est un commerce privé, une banque privée… À une époque, on avait quatre épiceries. Les habitudes de consommation changent. Mais c’est embêtant de ne plus avoir d’épicerie. Cela suscite beaucoup d’émotions. À l’exécutif, nous sommes en train de chercher des pistes.»

Comme dans «Le manège enchanté», quelqu’un doit prononcer la formule magique de Zébulon, «tournicoti tournicoton», pour que l’épicerie reste à Troistorrents. Qui compte tout de même plus de 4000 habitants. (Le Matin)