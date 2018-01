Une nouvelle fois, Zermatt (VS) n'est plus accessible. A cause de chutes de pierres, la ligne entre Viège et la station au pied du Cervin est interrompue.

Des bus circulent jusqu'à Täsch, mais pas au-delà. Un pont aérien a été mis en place. Et, selon les observations de lecteurs du «Matin», la foule se bouscule au portillon, à Zermatt. (Le Matin)