Les chiffres parlent pour eux: de nombreux automobilistes semblent être prêts à débourser de très grosses sommes d'argent pour rouler avec la plaque «ZG 10». Dès l'ouverture de la vente aux enchères, le 8 février dernier, une première personne intéressée a misé 30'000 francs. Dans les heures qui ont suivi, elle ainsi qu'un autre individu visiblement séduit par la plaque se sont alors livrés à une lutte intense, augmentant leur mise plus de 30 fois à coups de centaines voire de milliers de francs, écrit «20 Minuten».

Mais plus rien ne bouge depuis le 8 février à 11h17. Actuellement, la somme la plus élevée s'élève à 101'000 francs, la deuxième plus élevée à 100'000 francs. Personne ne sait si les deux inconnus se livreront à une ultime bataille juste avant la fin de la vente, prévue ce mercredi à 21h précises. «Ce serait bien si les prix montaient encore un peu», explique Markus Feer, qui dirige l'office de circulation zougois. Et d'ajouter: «Tout est encore possible! Peut-être même que le record suisse sera battu.»

400'000 francs de plus tous les ans

Les autres numéros actuellement vendus aux enchères par les autorités zougoises valent elles aussi un petit pactole. Une personne est ainsi prête à débourser 52'000 francs pour «ZG 18». Grâce à ces ventes, les autorités espèrent empocher près de 400'000 supplémentaires par année.

Le record actuel est détenu par «VS 1». La plaque d'immatriculation la plus chère de Suisse a été achetée pour 160'100 francs par Otto Rupen, un entrepreneur du Haut-Valais. Celui-ci avait expliqué en mars dernier que cette plaque «ne sera jamais mise sur une voiture». Il l'a en effet utilisée comme symbole de protestation contre le Service des routes avec lequel il a un contentieux depuis plusieurs années.

«ZG 10» n'est pas la seule plaque risquant de détrôner la valaisanne. Les autorités zurichoises envisagent en effet de mettre en vente plusieurs plaques comprises entre «ZH 1» et «ZH 999». Le conseiller d'Etat zurichois en charge de la sécurité, Mario Fehr, a confirmé que le numéro 1 fait bel et bien partie du lot. Les ventes sont prévues pour le courant de cette année. Et qu'en est-il de la «ZG 1»? Markus Feer ignore quand elle sera mise en vente.

