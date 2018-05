Plusieurs centaines de clients ont reçu, jeudi vers 11 h, un e-mail d’AMAG Leasing les invitant à remplir un questionnaire en ligne. Le problème, c’est que toutes les adresses étaient visibles dans le champ des destinataires. Le groupe écrivait, pourtant, dans le même e-mail: «La protection de vos données nous importe! Elles seront traitées et analysées de manière confidentielle et anonyme.» Raté!

La bourde passe mal. Pour Robin Eymann, responsable de la politique économique à la Fédération romande des consommateurs (FRC), «un tel épisode prouve qu’il faut réviser la loi au plus vite». En début d’année, la FRC exigeait déjà une révision urgente de cette loi, suite au vol de données personnelles de 800'000 clients Swisscom. «Malheureusement, en Suisse, on ne risque pas grand-chose pour l’instant», explique Sébastien Fanti, préposé valaisan à la protection des données et à la transparence. Une nouvelle loi devrait être présentée dans deux ans.

Nouveau règlement européen

Robin Eymann ajoute qu’«une donnée seule, ici les adresses e-mails, présente en général peu de valeur. Mais croisée avec d’autres données, comme le fait d’avoir un leasing chez AMAG ou encore le fait qu’il s’agit d’adresses électroniques desquelles on peut en déduire le vrai nom des gens, c’est plus dangereux.» D’autant plus que, en quelques recherches, il est facile de retrouver des données supplémentaires: une adresse ou un numéro de téléphone.

«Ce qui est cocasse, c’est que c’est arrivé la veille de l’entrée en vigueur [ndlr: hier] du Règlement général sur la protection des données en Europe», soulève Robin Eymann. Un texte qui règle la protection des données personnelles dans l’Union européenne. Et la fuite d’AMAG serait condamnable depuis hier si elle y était soumise.

Pour la FRC, cette situation démontre bien la différence entre ce que les entreprises disent et ce qu’elles font vraiment. Le groupe a réagi jeudi en fin d’après-midi s’excusant pour une «erreur intolérable». AMAG explique qu’il s’agit d’une erreur humaine, «en raison d’une saisie manuelle». Et de botter en touche en indiquant que le collaborateur fautif sera averti par écrit.

Contacté hier par «Le Matin», le groupe explique qu’il regrette profondément, d’autant qu’il estime que «les données des clients et la confidentialité font partie de nos atouts les plus importants». Il indique encore qu’il a saisi hier de son propre chef le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

(Le Matin)