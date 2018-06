Satisfaction

Le conseil d'administration et la direction de Keystone-ATS «se réjouissent et sont soulagés» de l'accord signé mercredi avec le personnel de l'agence de presse. Cet accord marque la fin des mesures de lutte et l'entreprise peut à nouveau regarder vers l'avenir.



«Une solution consensuelle» a pu être trouvée avec le concours de l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, indiquent le conseil d'administration et la direction dans un communiqué.