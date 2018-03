«Je trouve révoltant que l’accusé n’ait informé la Cour de son absence que quatre jours avant l’audience, alors que la comparution a été envoyée le 29 août 2017.» Alicia* était dégoûtée, mardi passé au Tribunal de Nyon (VD), de la fuite, dans son pays d’origine, du thérapeute qui a abusé de sa détresse, et du report du procès à une date inconnue.

En janvier 2015, lors d’une séance chez ce masseur ayurvédique recommandé par sa médecin, il avait caressé son sexe, puis pratiqué un cunnilingus avant de tenter de la pénétrer. Alicia avait alors déposé une plainte. Scandalisée de constater qu’il avait déjà été condamné en 2009 pour des actes similaires sur deux mineures, et qu’il figurait tout de même parmi les thérapeutes remboursés par les caisses maladie, elle avait alerté la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ASCA).

Cet organisme privé tient une liste de milliers de praticiens de médecines douces selon certains critères et en échange d’une cotisation par adhérent de plus de 300 fr. par année. Ils sont ainsi reconnus comme prestataires remboursables par les assurances. Ce qui leur garantit une clientèle. Grâce à Alicia, l’ASCA avait alors retiré le récidiviste de ses listes. En 2017, au moins deux autres naturopathes ont été condamnés dans le canton de Vaud, dont un jugé pour la troisième fois. Or ils échappent aux lois et contrôles sur la santé.

«Le système devrait être réformé»

«Il est important de dénoncer et de poursuivre de tels abus», réagit le vice-président de la section romande de la Fédération suisse des patients, Simon Zurich. Et de pointer du doigt la situation actuelle: «Les organisations comme l’ASCA ne permettent pas de garantir à long terme la qualité des traitements fournis par les thérapeutes qui figurent sur leur liste. Celle-ci donne une fausse impression de sécurité, car ces praticiens sont remboursés. Le patient croit donc qu’il s’agit d’un thérapeute contrôlé. Le système devrait être réformé, mais c’est un chantier immense.»

Que préconise alors la Fédération suisse des patients? «Des critères de qualité minimaux doivent être définis pour chaque type de thérapie remboursée, précise Simon Zurich. Des questions comme la coordination entre les autorités pénales et sanitaires doivent être réglées. L’État doit intervenir pour garantir cela.»

De son côté, le secrétaire général de l’ASCA regrette que les ministères publics cantonaux ne communiquent pas les condamnations de ces thérapeutes. Quant à l’Association Suisse d’Assurances, sa porte-parole Sabine Alder propose des pistes de réflexion, comme revoir les bases légales pour permettre aux ordres judiciaires de communiquer de tels jugements, afin que l’ASCA les retire de sa liste. Et de motiver les victimes à porter plainte. (Le Matin)