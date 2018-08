«Les diocèses de Suisse n’ont pas attendu les récentes et dramatiques révélations en Pennsylvanie pour mettre en place des mesures visant à prévenir le plus efficacement possible le harcèlement et les abus sexuels», réagit François-Xavier Amherdt, professeur de théologie à l'Université de Fribourg, suite aux événements récents qui ont secoué l'Eglise catholique.

Pour rappel, une enquête a mis au jour un millier de victimes d’abus sexuels perpétrés par environ 300 prêtres, pendant près de 70 ans, aux Etats-Unis. François-Xavier Amherdt dresse le bilan des mesures déjà en application en Suisse pour prévenir les éventuelles dérives des ecclésiastiques.

Les séminaristes sont régulièrement soumis à des examens psychologiques

Dans leur première année de formation, les candidats à la prêtrise vivent une année de «discernement», où ils apprennent à vivre en collectivité et reçoivent entre autres des cours de psychologie. Ces derniers sont soumis à un premier examen psychologique approfondi, pour permettre aux professionnels de déceler les éventuelles blessures personnelles. «Cette première année est cruciale car c'est en général pendant cette période que les jeunes se révèlent. Nous les côtoyons au quotidien. Il nous arrive souvent d'arrêter le cheminement d'un séminariste», confie l'abbé Joël Pralong, supérieur du séminaire de Sion (VS) et auteur du livre «Les larmes de l’innocence – L’enfance abusée et maltraitée. Un chemin de reconstruction».

Par la suite, cet examen psychologique est répété à plusieurs reprises durant les 6 années suivant la formation. Des psychologues qualifiés sont également consultés avant d’admettre un séminariste à l’ordination sacerdotale par l’évêque. «La dimension de l’équilibre sexuel et affectif est prise en compte sérieusement dans l’accompagnement personnel et spirituel des candidats», relève François-Xavier Amherdt. Selon Joël Pralong, un examen psychologique encore plus approfondi par des professionnels va être proposé pour les futurs candidats séminaristes à Sion, et une intensification de la formation au niveau affectif, sexuel et psychologique est également de mise.

Le suivi psychologique s'arrête après la formation

Une fois que les séminaristes sont ordonnés prêtres, ils ne bénéficient plus de suivi psychologique tout au long de leur ministère. «Il est vrai que la sexualité évolue, nous ne sommes plus les mêmes 30 ans plus tard, reconnaît Joël Pralong. Mais il faut savoir qu'un prêtre n'est jamais lâché dans la nature. Il fait partie d'une équipe pastorale et est sans cesse confronté aux autres. Il lui arrive aussi d'être convoqué par l'évêque pour des rencontres.»

Pour pallier ce déficit, Joël Pralong souhaite qu'il puisse y avoir des lieux de dialogues institutionnalisés avec des équipes pluridisciplinaires composées de médecins, psychologues, sociologues, prêtres... Elles seraient disponibles pour écouter sans jugement ceux qui seraient confrontés à des difficultés, notamment à des pulsions pédophiles. «Il est important d'instaurer un climat de confiance, car si c'est le cas, les personnes se dévoilent par elles-mêmes.»

Par ailleurs, le diocèse de Lausanne–Genève–Fribourg est sur le point de relancer une 2ème étape de formation de prévention des abus, avec l'association ESPAS (Espace de soutien et de prévention - Abus sexuels, Vaud, Valais, Fribourg). Ces formations sont obligatoires pour tous les agents pastoraux.

Le mariage des prêtres

Le mariage des prêtres ne pourrait-il pas répondre en partie aux problèmes des abus sexuels dans l'Eglise? Selon Joël Pralong, la pédophilie n'est pas liée au célibat. Il la considère comme une «maladie» ou une «perversion des passions». «Toutefois, je ne serais pas contre le mariage des prêtres, explique-t-il. Le célibat est une manière d'aimer. Il apporte une autre dimension à la société, mais il faut que ça soit un choix profond comme un signe de la présence de Dieu dans notre vie. Je verrais donc deux catégories: les prêtres mariés et les prêtres célibataires et j'espère que Rome ira dans ce sens», estime-t-il. (Le Matin)