«Moi, je me suis fait agresser par ma nounou.» Cette déclaration spontanée devant ses camarades de classe émane de Roman*, 9 ans et demi. Nous sommes en automne 2016. Une véritable bombe, lâchée courageusement, face à l’intervenante de Pro Familia venue dispenser le cours d’éducation sexuelle. Interloquée, l’enseignante le retient à la sonnerie, alerte l’infirmière scolaire et la police. L’enfant raconte une histoire folle. Il raconte un rituel à répétition, qu’il a tu pendant des années, trop jeune pour comprendre la déviance: «Je ne savais pas que ce n’était pas normal», témoignera-t-il face à la caméra des enquêteurs vaudois.

Plusieurs fois par semaine

L’élève affirme qu’entre l’âge de 4 et 6 ans, avant de prendre sa douche, sa nounou brésilienne se déshabillait aussi et se couchait sur le dos dans le lit de sa maman. Puis elle lui demandait de placer ses parties intimes contre les siennes, afin de s’y frotter et de se faire pénétrer par le petit garçon tout en lui maintenant les fesses. Quelques minutes de plaisir pour Carolina* et un bambin rompu à des actes d’adultes, survenant jusqu’à quatre fois par semaine. Roman partait ensuite se laver. La prévenue, elle, refaisait le lit. Et le parfumait pour masquer ses exactions.

Lors de l’éclatement de l’affaire, la prédatrice est incarcérée préventivement environ trois mois. Elle sera libérée à la faveur de mesures de substitution. Son passeport lui est confisqué. Il lui est également interdit de travailler avec des enfants et d’entrer en contact avec les parties à la procédure. La présumée coupable a commencé par contester en bloc. L’expertise de crédibilité du garçonnet marque un tournant. Ses dires, jugés authentiques par les spécialistes, la confondent. Face au poids de l’évidence, elle avoue en minimisant. Ce ne serait arrivé que deux, trois ou quatre fois. Jeune mariée, soutenue par son époux qui la croyait innocente, Carolina* finit par craquer: «Plusieurs dizaines de fois.» En revanche, elle persiste à nier les pénétrations.

Dix ans ferme requis

Vendredi en audience criminelle à Lausanne, le procureur Jérémy Müller a requis 10 ans de prison ferme à l’encontre de l’abuseuse de 37 ans et son arrestation immédiate, comme l’indique «24 heures». Le tribunal s’y est opposé, le même parquet ayant ordonné sa relaxe jusqu’au procès. Les psychiatres ne retiennent aucune diminution de responsabilité et craignent le risque de récidive. «La peine requise est disproportionnée par rapport à la jurisprudence. La pédophilie féminine est-elle plus taboue?» s’indigne par téléphone Me Nicolas Mattenberger, avocat de l’accusée. «Il était important qu’elle admette les faits pour soigner sa pathologie.»

Représentant les intérêts de Roman, Me Coralie Devaud parle «d’une procédure très pénible pour l’enfant et ses parents. Il a été traité de menteur par la prévenue jusqu’à ce que la vérité éclate et qu’il soit reconnu comme la vraie victime. J’espère qu’il arrivera à se reconstruire et à reprendre sa vie d’enfant.»

Le verdict est attendu vendredi.

*Prénoms d'emprunt (Le Matin)