Un pneumothorax, trois côtes cassées, un doigt fracturé. Onze jours d’hospitalisation, dont quatre aux soins intensifs. Une incapacité de travail de trois mois en raison de tremblements aux mains, de pertes d’équilibre, de troubles du sommeil, et surtout des douleurs au niveau des vertèbres cervicales. Lesquelles se faisaient encore sentir huit mois après ce grave accident survenu en octobre 2016, à en croire Alain*, la soixantaine.

En ce samedi ensoleillé d’automne, comme chaque week-end de beau temps, les amateurs de petite reine étaient nombreux à dévaler la verdoyante colline des Monts de Riaz (à 1000 m d’altitude), à quelques kilomètres de Bulle (FR). Parmi eux, ce jour-là, un groupe du club de cyclistes seniors de la région. Peu avant 16 h, alors que ces derniers descendaient en direction de la plaine, un chien avait surgi d’une maison au moment même où les aînés passaient devant cette habitation. Laquelle masquait toute visibilité sur ce qui pouvait se trouver derrière.

Alain, qui pédalait en étant positionné légèrement sur la gauche, avait fini projeté au-dessus de son vélo, après une manœuvre d’évitement effectuée en catastrophe. Pour retomber violemment au niveau de ses deux épaules…

Accusée de lésions corporelles graves par négligence, la propriétaire de l’animal – Mireille*, aujourd’hui âgée de 40 ans – plaide non coupable, arguant que le comportement du chien (qu’elle ne tenait pas en laisse lors de cette promenade) n’avait rien d’imprévisible, et qu’il n’avait pas été blessé. Ce n’est pas l’avis du procureur Laurent Moschini, qui a commencé par refuser d’entrer en matière sur une reconstitution de la scène, requise par l’avocat de la Fribourgeoise. Avant de conclure que le lien de causalité entre l’attitude incontrôlée du canidé et la chute du cycliste suffisait à ce que la quadragénaire en soit tenue pénalement responsable.

Condamnée par le magistrat au paiement de 1153 francs (dont 600 francs d’amende), assorti d’une peine pécuniaire avec sursis de 5100 francs, Mireille a fait opposition, espérant s’en sortir avec une simple contravention à la loi cantonale sur la détention des chiens. La recourante comparaîtra demain devant un juge du Tribunal de Bulle (FR). Des débats auxquels une délégation du club de cyclistes seniors de la Gruyère compte bien prêter une oreille attentive, depuis les rangs du public.

* Prénoms d’emprunt (Le Matin)