Trains supprimés, déviations, retards: telles étaient les conséquences du déraillement d'un convoi de chantier, vendredi passé, à Winterthour (ZH). Selon le «TagesAnzeiger», cet accident fait partie d'une longue série d'incidents similaires qui se sont produits ces derniers temps.

Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) confirme en effet que les accidents, survenus au niveau de la logistique du trafic de marchandises, se sont multipliés. Depuis début 2015, on comptabilise vingt incidents du genre. Il arrive ainsi régulièrement que des trains de marchandises se percutent ou tombent sur des obstacles lors de manœuvres. Automatiser des processus?

Le problème a pris une telle ampleur que l'Office fédéral des transports réalise actuellement une vaste étude afin de découvrir les causes de ces incidents et trouver d'éventuelles solutions, confirme au journal, le porte-parole Gregor Saladin. L'enquête devrait être bouclée cet été. Elle est notamment censée découvrir si le personnel respecte les directives qui lui sont imposées ou s'il faut moderniser le système de sécurité pour le trafic de marchandises. Il s'agira aussi de décider si des processus doivent être automatisés ou pas.

Les réorganisations se multiplient

Contactés, les CFF se réjouissent qu'une telle enquête soit actuellement menée par la Confédération. «Améliorer la sécurité grâce à de nouvelles connaissances est notre plus grand intérêt», affirme son porte-parole Reto Schärli. Il tient cependant à préciser qu'il n'existe «aucun problème systématique». Un avis qui n'est pas partagé par le Syndicat du personnel des transports (SEV): «Depuis plusieurs années, les réorganisations au sein de CFF Cargo se multiplient. Cette forte cadence en termes de réformes stresse les employés et provoque des insécurités. Et ceci fait augmenter le taux d'erreurs», note son porte-parole Philipp Hadorn. (Le Matin)