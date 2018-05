Airbnb et Zurich Tourisme ont trouvé un accord concernant le prélèvement d'une taxe de séjour dès le 1er août dans tout le canton. La plateforme américaine de location de logements en ligne devient également membre de Zurich Tourisme.

La «City Tax» de 2,50 francs par personne et par nuit sera automatisée par les hôtes pour toutes les réservations et versée à l'organisation zurichoise, ont indiqué mercredi les deux partenaires dans un communiqué commun.

«Nous nous réjouissons du partenariat avec Airbnb», qui «renforce la destination Zurich», à l'heure où «la numérisation ainsi que l'économie partagée déterminent largement le développement du tourisme», se félicite le directeur de Zurich Tourisme Martin Sturzenegger, cité dans le communiqué.

Airbnb travaille proactivement avec les communes, les cantons et les organisation touristiques pour soutenir un tourisme responsable, selon le communiqué. La firme a déjà conclu des accords avec Bâle-Campagne Tourisme et son homologue zougois concernant un prélèvement et une redistribution automatiques des taxes de séjour. Le groupe est toujours en discussion avec plusieurs autres cantons, sans préciser lesquels. Dans le monde, il a déjà trouvé des arrangements avec plus de 400 villes et régions. (ats/nxp)