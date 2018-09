« Ca fait juste deux ans que je pratique la slackline. Au début sur les highlines en montagne, j’avais peur mais très vite je me suis dis que cette pratique qui amène autant d’émotion il fallait que je la maîtrise » A voir le sourire et la décontraction de Louise quand elle évolue sur le fil tendu entre le sommet du Moléson et la structure d’arrivée du téléphérique… c’est examen réussi. Elle est devenue une des meilleures de la discipline.

D’autant plus que Louise Lenoble cette jeune infirmière grenobloise de 25 ans est aussi musicienne et qu’elle exerce son talent seule ou en groupe sur les différentes lignes tendues à travers le monde. Avec une formation de violoniste dans sa jeunesse studieuse, la musicienne acrobate s’est aussi mise à l’accordéon diatonique cette année. Pour le plus grand bonheur des spectateurs présents au sommet de la montagne fribourgeoise vendredi après midi.

Seule ou en formation

A l’international, lors de différentes compétitions, elle joue d’ailleurs en formation avec des collègues répartis sur plusieurs lignes, le band est alors composé de Louise à l’accordéon diatonique accompagné d’un saxophoniste, d’un trompettiste et d’une autre jeune femme a l’accordéon chromatique confortablement installé dans un hamac au dessus du vide. C’était le cas ce printemps en Chine pendant 45 minutes d’un concert mémorable ou Louise s’est taillé un vif succès devant des centaines de milliers de personnes. Les Chinois sont friands de ces démonstrations spectaculaires.

«Il faut réaliser ses rêves et pour moi entre ciel et terre sur la Highline, c’est le bonheur total». Explique radieuse la jeune française. Les rencontres européennes de Highline Extrême ont lieu au sommet du Moléson jusqu’à dimanche 16 septembre. Pour les rencontres de cette année, Swiss-slackline à décidé de mettre un accent particulier sur le mélange entre équilibre et performance artistique.

(Le Matin)