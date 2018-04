Les juges du Tribunal de district de Zurich ont dû trancher lundi dans une affaire remontant à début 2017. Le soir du 29 janvier, quatre amis passaient du bon temps dans un pub de la Langstrasse à Zurich, un quartier animé de la ville. Selon les témoignages des individus, une jeune femme blonde, alcoolisée et extravertie se trouvait dans le même établissement qu'eux. Elle se serait imposée en s'asseyant sur leurs genoux, en buvant de leur verre et en parlant ouvertement de ses expériences sexuelles, écrit la «NZZ», en se référant à l'acte d'accusation.

Au moment de vouloir rentrer à la maison, les hommes ont voulu appeler un taxi pour la jeune fille au pair britannique de 19 ans. Mais celle-ci n'aurait «pas pu ou pas voulu» se rappeler où elle habitait. Elle le leur aurait alors dit: «Vous n'avez pas d'autre choix que de me ramener chez vous.» Comme elle avait beaucoup bu, l'accusé de 23 ans, qui a comparu lundi devant le Tribunal de district de Zurich, l'a portée sur son dos pendant 1,7 kilomètre jusqu'à l'appartement d'un des quatre hommes.

Examen médical 34 heures plus tard

Une fois à l'intérieur, la jeune femme se serait couchée dans le lit «d'un des gars» sans demander la permission. L'accusé tout comme un de ses amis auraient rejoint la Britannique un peu plus tard. Les deux autres individus, eux, se seraient endormis au salon. Toujours selon l'acte d'accusation, les trois jeunes gens installés dans le même lit auraient parlé un moment. S'en seraient ensuite suivis des actes d'ordre sexuel que la fille au pair ne voulait pas. Le prévenu aurait commencé à lui carresser les seins et aurait introduit un doigt dans son vagin contre son gré.

Quelques heures plus tard, la fille avait quitté les lieux et avait tout raconté à sa famille d'accueil ainsi qu'à son copain resté en Grande-Bretagne. Lors de sa déposition, elle a soupçonné quelqu'un de lui avoir mis quelque chose dans son verre. Un examen médical et une analyse du sang, réalisés 34 heures après les faits présumés, n'avaient pourtant rien révélé d'anormal.

Manque de preuves

Le Ministère public a requis contre le prévenu 24 mois de prison pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Interrogé par les juges, il a expliqué qu'il était lui aussi fortement alcoolisé le soir des faits. Il a par ailleurs souligné qu'à aucun moment la Britannique lui a fait comprendre - ni par la parole ni par des gestes - qu'elle ne voulait pas se faire carresser. Au contraire, elle aurait même fortement gémi. Jamais, a-t-il finalement ajouté, il n'abuserait d'une femme. L'avocat de la défense a demandé l'acquittement pour son client et 250 francs de dédommagement pour chaque jour passé en détention provisoire.

Pour finir, la Cour a décidé d'acquitter le jeune homme par manque de preuves. D'une part, les juges ont estimé qu'il était impossible de connaître le véritable état de la fille au pair le soir des faits. Lors de son interrogatoire, elle avait pu décrire précisément l'appartement. Et le fameux soir, elle avait écrit plusieurs messages et pris des photos. Ces éléments laissent donc planer le doute sur le fait qu'elle ait pu être incapable de résistance. Et selon le témoignage d'un des quatre hommes, qualifié de crédible par les juges, la Britannique avait quitté la chambre après avoir gémi pour lui demander une bière. Pour finir, le tribunal a rappelé qu'il n'a pas été possible de déterminer quels actes ont réellement été commis.

Le prévenu recevra 150 francs par jour passé en détention provisoire, soit un total de 3450 francs.

