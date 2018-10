On dirait un couple tout ce qu'il y a de plus normal. Les photos postées récemment sur les réseaux sociaux montrent deux jeunes gens, amoureux et complices. Selon Blick, il est difficile à s'imaginer que Sandra*, 26 ans, et Jacob*, 33 ans, soient deux personnes capables de commettre une agression brutale.

Pourtant, rappelle le journal alémanique, les époux sont accusés d'être les auteurs de l'attaque au couteau, perpétrée en avril dans un restaurant de Rapperswil-Jona (SG). Trois employés avaient alors été blessés, dont l'un d'entre eux grièvement. Selon des recherches de Blick, Jacob aurait blessé les victimes parce que sa femme n'avait pas été engagée en tant que serveuse après plusieurs jours d'essai.

Une mesure trop sévère

Les accusations dressées à l'encontre du Suisse sont lourdres: tentative de meurtre, brigandage et chantage. Malgré cela, Jacob a dores et déjà été libéré de détention provisoire début octobre. Sandra, accusée d'être sa complice, avait pu sortir de prison bien avant déjà.

Cet état de fait paraît d'autant plus étonnant que le Ministère public saint-gallois aurait préféré que le Suisse reste plus longtemps derrière les barreaux, confie-t-il au quotitidien. Or son avis n'était visiblement pas partagé par le tribunal des mesures de contrainte, qui a ordonné qu'il soit libéré, estimant que la détention provisoire était une mesure trop sévère.

«Je crois en la justice»

Le tenancier du restaurant essaie de ne pas trop y penser. Il dit ne pas avoir peur: «Je crois en la justice et j'espère vraiment qu'ils apprendront un jour de leurs erreurs.» Reste que la libération de Jacob laisse un sentiment de malaise à son entourage et ses proches. Personne n'a en effet souhaité s'exprimer publiquement, précisant ne pas vouloir d'ennuis avec lui.

Contactés, Sandra et Jacob n'ont pas souhaité s'exprimer. Dans un ancien entretien accordé au journal, la jeune femme avait néanmoins clamé son innocence tout comme celle de son mari. Elle avait ainsi expliqué avoir agi par légitime défense. Le couple a entre temps déménagé dans une autre localité saint-galloise pour y recommencer une nouvelle vie, comme si rien ne s'était passé, conclut «Blick».

*Prénoms fictifs