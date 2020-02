Accusé faussement d'abus sexuel sur sa propre fille lorsqu'elle avait 11 ans, mais aussi d'avoir voulu la kidnapper et de détenir des images pédophiles, l'organisateur culturel et social biennois Claude-Alain Schilt (66 ans) a été libéré des graves accusations portées contre lui.

Les injures et les menaces consécutives selon lui aux accusations initiales lui ont valu 500 jours de prison purgés en préventive. Mais face à l'indemnité allouée pour le préjudice moral subi, le prévenu s'est emporté mercredi après-midi, devant la 2e Chambre pénale de la Cour suprême bernoise.

«800 francs pour huit ans de tourments? À ce tarif, je peux traiter un juge de pédophile?», a réagi Claude-Alain Schilt. Le juge d'appel Rainier Geiser s'attendait à une contre-attaque de la part d'une «personnalité narcissique».

Bavard, excessif...

Sa nouvelle épouse dit qu'il est «bavard, mais généreux». Son fils né d'une union précédente sait qu'il peut se montrer «excessif», mais ce sont les autorités qu'il tient pour responsable de ses tourments: «Quand mon père a été placé en détention, on a refusé de me dire dans quelle prison», rapporte-t-il.

En entrant à la Cour suprême, Claude-Alain Schilt a pressé sur l'alarme au lieu de la sonnette. Au lieu de s'excuser, il a critiqué la disposition des interrupteurs. Typique. À la cafétéria, il a déposé et placardé des flyers pour ses soirées socio-culturelles organisées à Bienne.

«Je suis juriste... un peu», a-t-il glissé à l'oreille du «matin.ch». Le juge d'appel lui reconnaîtra une qualité: «Il sait très bien où se situe la limite entre ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas».

Position de combat

Sa pratique de la menace et de l'injure face aux fonctionnaires est si fréquente que volontaires ou pas, les dérapages sont nombreux, comme cette position de combat avec flexion des genoux qui lui a valu d'être menotté par deux policiers. Ou ce doigt d'honneur adressé en première instance à un avocat, après un pugilat verbal.

Ses réactions ont été qualifiées d'«assez ridicules» par la 2e Chambre pénale, mais après 456 jours de prison en détention préventive et 44 jours en mesures de substitution, l'affaire était très sérieuse. Au final, le compte est bon, avec 28 délits avérés: menaces, insultes et violences diverses lui ont valu 500 jours de peine privative de liberté.

«La peine est entièrement purgée», selon la formulation juridique. Reste les frais partagés: 66 000 francs en première instance, 10 000 francs en seconde instance.

Accusations infondées

Selon la justice, le prévenu n'a pas abusé de sa fille née en 2001. Jamais. Le juge d'appel a admis que les «graves» accusations «infondées» portées par une gamine de 11 ans sous l'influence de sa mère ont décuplé le mépris du père envers les autorités.

Selon la Cour suprême, Claude-Alain Schilt n'a pas non plus voulu la kidnapper pour un voyage en Italie, au moment où il perdait l'autorité parentale partagée en raison de l'ouverture d'une instruction. Et à une photo près, son ordinateur ne contenait pas d'images illégales.

La procureure lui a demandé de voir du positif dans un jugement qui le disculpe sur l'essentiel, mais Claude-Alain Schilt veut être mieux indemnisé pour le tort moral subi. Son avocat commis d'office estimait le dommage à 20 000 francs. Claude-Alain Schilt réclamait deux millions. Il veut porter son dossier de 4000 pages au Tribunal fédéral.

20 000 francs

Selon le juge d'appel, le prévenu insuffle de la crainte. Son casier est loin d'être vierge, mais son intelligence est supérieure à la moyenne. Exhibitionniste, provocateur, moqueur: «le détenu le plus négatif jamais rencontré par le personnel pénitentiaire bernois» est dispensé du traitement psychiatrique imposé en première instance: à 66 ans, Claude-Alain Schilt ne changera plus.

«Je n'ai jamais vu une quérulence et une impertinence aussi extrêmes», a confirmé le juge d'appel traité plusieurs fois de menteur lors de l'énoncé du jugement. «Vous falsifiez mes dires! C'est comme une mafia!», a pesté Claude-Alain Schilt.

Si le juge d'appel porte plainte, il sera condamné à le revoir...

Vincent Donzé