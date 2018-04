Les actes de violence à caractère raciste ont fortement augmenté en Suisse, dénonce un rapport, relayé par Le Matin Dimanche, le SonntagsBlick et la SonntagsZeitung. Les 27 agences spécialisées dans tout le pays ont enregistré un record de 301 actes racistes l'an dernier, soit un tiers de plus qu'en 2016.

Une grande partie des agressions visaient des Noirs (95 cas) et des musulmans ou des Arabes (90 cas). Six affaires ont touché des juifs. La plupart des victimes étaient des Suisses (56), suivis par les Erythréens (24) et les Français (16).

Il s'agissait avant tout de graves discriminations, de menaces et d'insultes. Mais dans 21 cas, la violence physique a été employée. Les écoles ont été particulièrement touchées. Les raisons de cette hausse ne sont pas claires.

Selon le coauteur de l'étude, David Mühlemann, elle pourrait être due à une meilleure sensibilisation au sujet ou à un meilleur accès aux centres d'aide. Mais cela pourrait aussi être dû à une augmentation réelle des incidents, ajoute-t-il. (ats/nxp)