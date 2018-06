L'édito: Cet argent qu'on vole est le nôtre

La Poste a donné un gros coup de balai. Éclaboussée par le scandale CarPostal, la directrice du géant jaune, Susanne Ruoff, a donné sa démission. Dans la foulée, la direction in corpore de la filiale incriminée a été remerciée. La première n’avait rien vu et tenté de minimiser l’affaire. La seconde a laissé faire durant des années. Des années au cours desquelles CarPostal a manipulé ses comptes pour cacher des bénéfices et toucher de ce fait des subventions. La sanction est à la hauteur de la faute. Impardonnable.



Ce coup de semonce pour une gestion loyale et transparente

de l’argent du contribuable doit résonner loin à la ronde. Dans toutes les administrations, de la Confédération jusqu’aux communes, dans toutes les entreprises du service public, dans les institutions qui touchent des subventions. Mesdames et messieurs, vous travaillez avec de l’argent que vous n’avez pas gagné. Il vient de l’impôt. On ne triche pas avec cet argent. On ne joue pas avec cet argent. On le dépense et le gère avec une probité absolue.



Pas question de défendre la logique du «qui paie commande».

Notre société ne tournerait pas si elle fonctionnait sur un mode «à la carte», où chacun dirait ce qu’il souhaite financer. Non, c’est tout simplement de la base du contrat social dont il s’agit. De la confiance du citoyen dans ses autorités et les tâches qui lui incombent directement ou indirectement. L’ébranler c’est pourrir le système, alimenter une défiance qui au final ne profite à personne. L’argent, fût-il public, n’a pas d’odeur. En revanche, il a un propriétaire: la collectivité.



Simon Koch, rédacteur en chef adjoint